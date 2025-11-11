Asesinan al alcalde de Uruapan durante evento público; escoltas del primer círculo investigados

Martes 11 de noviembre de 2025

Uruapan, Michoacán. — El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado a tiros durante un evento público por el Día de Muertos, en pleno centro de la ciudad. El agresor, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, fue detenido momentos después por los escoltas del edil, pero murió tras recibir un disparo mientras estaba inmovilizado en el suelo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los escoltas del primer círculo de seguridad del alcalde volverán a declarar ante la Fiscalía para esclarecer los hechos. “Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del Presidente Municipal; las investigaciones continúan y son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado”, explicó.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su dolor por la muerte de Manzo, pero descartó retomar la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” implementada en administraciones anteriores. “Es una estrategia de construcción de paz, no de hacer la guerra… aunque nos duelen homicidios como el de Carlos Manzo, regresarnos a la guerra contra el narcotráfico no es la solución”, declaró.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que la Fiscalía estatal investiga a los escoltas por el abatimiento del agresor. “Se está investigando por qué el abatimiento en el lugar del homicida; lo detienen y momentos después hay un forcejeo, y hay un solo disparo que lo abate”, dijo.

El ataque puso al descubierto fallas en la seguridad: el joven agresor logró burlar a 14 elementos de la Guardia Nacional y 8 escoltas del alcalde antes de perpetrar el homicidio. La investigación continúa para determinar la secuencia exacta de los disparos y las responsabilidades de cada actor involucrado.