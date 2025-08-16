Asesinan al influencer Camilo Ochoa en Morelos

Sábado 16 de agosto de 2025

El influencer Camilo Ochoa Delgado, de 42 años, fue asesinado la tarde de este sábado en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. De acuerdo con reportes de las autoridades, sujetos armados irrumpieron en un domicilio poco antes de las 5 de la tarde y dispararon contra él.

Ochoa había alcanzado notoriedad algunos años atrás luego de una entrevista con la periodista Adela Micha, en la que reconoció que en el pasado estuvo vinculado al crimen organizado. Sus declaraciones generaron polémica y lo convirtieron en tendencia en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores.

Testigos relataron que uno de los agresores vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y se encontraba encapuchado. Tras los disparos, huyó en un automóvil Chevrolet color blanco. La víctima vestía camisa negra, pantalón gris y tenis al momento del ataque.

Fueron familiares del influencer quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y confirmar la presencia de hombres armados en la vivienda. Elementos de seguridad acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.