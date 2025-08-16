México

22.52°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Sábado 16 de agosto de 2025

Asesinan al influencer Camilo Ochoa en Morelos

El influencer Camilo Ochoa Delgado, de 42 años, fue asesinado la tarde de este sábado en el fraccionamiento Lomas de Cuernavaca. De acuerdo con reportes de las autoridades, sujetos armados irrumpieron en un domicilio poco antes de las 5 de la tarde y dispararon contra él.

Ochoa había alcanzado notoriedad algunos años atrás luego de una entrevista con la periodista Adela Micha, en la que reconoció que en el pasado estuvo vinculado al crimen organizado. Sus declaraciones generaron polémica y lo convirtieron en tendencia en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores.

Testigos relataron que uno de los agresores vestía sudadera gris, pantalón de mezclilla azul y se encontraba encapuchado. Tras los disparos, huyó en un automóvil Chevrolet color blanco. La víctima vestía camisa negra, pantalón gris y tenis al momento del ataque.

Fueron familiares del influencer quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y confirmar la presencia de hombres armados en la vivienda. Elementos de seguridad acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Estos son los 26 narcos que México entregó a EE.UU

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Hummer EV 2025: El renacer eléctrico de una leyenda en Chihuahua

Asesinan al influencer Camilo Ochoa en Morelos

Hummer EV 2025: El renacer eléctrico de una leyenda en Chihuahua
Recorren Pensiones Civiles del Estado para invitar a la Feria de Servicios “Juntos Somos Familia”
Urge crear el Fondo para Atención de Emergencias y Desastres: Regidora Ana Lilia Orozco
Destaca Síndica Olivia Franco excelencia en transparencia y digitalización en Chihuahua
Síndicos realizan el Tercer Encuentro Estatal en Casas Grandes
Tragedia en la colonia Renovación: Asesor del alcalde Marco Bonilla muere atropellado
Visita Sindicatura Colinas del Sol y Arboledas para verificar la calidad de los servicios públicos
Concluye Sindicatura el Operativo Baches con más de 300 reportes canalizados

Municipios

Más Noticias

Reconoce Síndica el papel de los comerciantes en el desarrollo de Chihuahua Capital
Fallece Yanin Rocío Campos ex participante de MasterChef tras accidente vial en Chihuahua
Captan al CEO de Aras Armando Gutiérrez de compras en El Paso, Texas