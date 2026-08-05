Asesinan en Culiacán al creador de contenido César Gastélum durante transmisión en vivo

Miércoles 5 de agosto de 2026

Culiacán, Sin.– El creador de contenido César Gastélum, conocido en plataformas digitales como “compasexor”, fue asesinado la noche de este martes mientras realizaba una transmisión y grabación de contenido en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con reportes preliminares, el ataque ocurrió frente a una sucursal de KFC ubicada en la intersección de los bulevares Sánchez Alonso y Josefa Ortiz de Domínguez, donde Gastélum se encontraba acompañado de otras dos personas participando en una dinámica para redes sociales.

Las primeras versiones señalan que dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta se aproximaron al grupo y dispararon a corta distancia contra el influencer. Paramédicos acudieron al lugar tras el reporte de emergencia, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Autoridades estatales y elementos del Ejército Mexicano acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Según información difundida por medios nacionales, la agresión ocurrió alrededor de las 20:15 horas. Los acompañantes de Gastélum resultaron ilesos, aunque presentaron crisis nerviosa tras el ataque.

Tras el homicidio, usuarios en redes sociales reportaron que el canal de Gastélum en la plataforma Kick dejó de estar disponible. Situación similar ocurrió con la cuenta del creador de contenido Alejandro Fierro, quien previamente había anunciado una colaboración en vivo con el influencer.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum se desempeñaba como creador de contenido en diversas plataformas digitales. En redes sociales compartía publicaciones relacionadas con humor, estilo de vida, experiencias personales y transmisiones de videojuegos.

En YouTube difundía videoblogs y retos junto a amigos, mientras que en plataformas de streaming como Kick y anteriormente Twitch, era conocido bajo el nombre de usuario “compasexor”, donde realizaba transmisiones principalmente de videojuegos como Grand Theft Auto V.

Recientemente había compartido en sus redes sociales la adquisición de un vehículo BMW, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido durante su trayectoria como creador digital.

La Fiscalía de Sinaloa mantiene abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables del ataque.