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Lunes 24 de agosto de 2026

Así lucirá el Paso Superior Fuerza Aérea

A través de un video se dio a conocer cómo lucirá el Paso Superior Fuerza Aérea una vez concluidos los trabajos, así como la circulación que tendrá la zona.

La obra busca agilizar el tránsito en los cruces de la avenida Fuerza Aérea con la avenida Palestina y las vías del ferrocarril, uno de los puntos de movilidad del sector.

Como parte de los trabajos de construcción, este lunes fue cerrada la circulación sobre la avenida Fuerza Aérea, por lo que se pidió a los automovilistas utilizar vías alternas y considerar tiempos adicionales en sus traslados.

Las autoridades solicitaron comprensión a los conductores durante el desarrollo de la obra y tomar precauciones al circular por la zona.

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