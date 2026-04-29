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Miércoles 29 de abril de 2026

Así operaba “El Mirador”, escondite de “El Jardinero” en Nayarit

El sitio conocido como “El Mirador”, donde se ocultaba Audias Flores Silva, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, contaba con características estratégicas que facilitaban su resguardo y dificultaban el acceso de las autoridades.

Ubicado en una zona de difícil acceso en Nayarit, el lugar tenía un solo camino de entrada y salida, lo que permitía controlar cualquier movimiento en los alrededores. Además, la geografía elevada y el terreno irregular ofrecían ventajas para la vigilancia del entorno.

El predio incluía cabañas y espacios destinados a actividades como jaripeos, lo que ayudaba a mantener una apariencia discreta y cotidiana, pese a su presunto uso como refugio del líder criminal.

De acuerdo con reportes oficiales, la captura de Flores Silva fue resultado de varios meses de trabajos de inteligencia y seguimiento, en un operativo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos.

El detenido es identificado como cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, y su aprehensión representa un golpe relevante a la estructura del grupo criminal en la región occidente del país.

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