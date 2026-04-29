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Miércoles 29 de abril de 2026

Asignan obra para reparación de carretera Coyame–Ojinaga; trabajos avanzan en fase previa

Los trabajos de rehabilitación del tramo Coyame–Ojinaga de la Carretera Federal 16 ya fueron asignados mediante licitación y, aunque debieron iniciar el pasado 16 de abril, actualmente se encuentran en etapa de preparación, de acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

El contrato fue adjudicado a la empresa Grupo Caduma Consultores por un monto de 16.2 millones de pesos, con fecha de conclusión programada para el 18 de agosto. El tramo a intervenir comprende del kilómetro 150 al 170.

El alcalde de Coyame, Armando Reyes, señaló que, mientras inician los trabajos principales, el municipio ha realizado labores de bacheo para mejorar las condiciones de la vía, destacando que se trata de una inversión relevante para la región.

Asimismo, indicó que las gestiones de su administración buscan que este año se atienda este tramo y que para 2027 se pueda intervenir otro segmento similar, ya que la carretera no había recibido obras de esta magnitud en más de dos décadas.

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