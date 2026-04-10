Astronautas de Artemis II regresan hoy tras misión histórica alrededor de la Luna

Viernes 10 de abril de 2026

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II regresarán este viernes a la Tierra, luego de completar el viaje tripulado que llevó a la humanidad a su punto más lejano desde el planeta al realizar una vuelta completa a la Luna.

La cápsula Orión concluyó su recorrido en la órbita lunar y ejecuta las maniobras previas a su reingreso a la atmósfera, etapa en la que la nave se convertirá en una bola de fuego antes de su amerizaje.

El retorno está programado para las 6:07 p.m. (hora del centro de México) en el Océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California. La maniobra final será un splashdown controlado para amortiguar el impacto mediante el descenso sobre el mar.

El viaje de regreso exige maniobras de alta precisión, ya que la tripulación deberá orientar la cápsula con la parte trasera apuntando al Sol para regular temperatura y suministro energético.

El éxito de esta misión de diez días es un paso clave rumbo a las siguientes fases del programa Artemis. La NASA prevé un nuevo alunizaje dentro de los próximos dos años, apoyándose en la información que Wiseman, Glover, Koch y Hansen traerán a la Tierra para validar sistemas vitales y capacidades de transporte para misiones prolongadas.