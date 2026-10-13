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Martes 13 de octubre de 2026

Asume Alfonso Venegas como nuevo jurisdiccional de la Zona 1 de Beisbol en Juárez

Ciudad Juárez, Chih.- Alfonso Venegas fue presentado como nuevo jurisdiccional de la Zona 1 de Beisbol, por lo que asumirá la máxima responsabilidad directiva de los Indios de Juárez dentro de la Liga Estatal.

Venegas, de 44 años y egresado de Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chihuahua, se desempeñó durante las últimas temporadas como gerente general de la organización fronteriza.

“Para mí, Indios es mucho más que un equipo; es una parte muy importante de mi vida y de mi historia profesional”, expresó durante su presentación.

Como directivo, formó parte de la estructura que logró el campeonato estatal del año pasado, con el que los Indios terminaron una sequía de aproximadamente 25 años sin título.

Venegas sustituye a Óscar Chávez, quien ocupó el cargo durante dos temporadas, y tendrá entre sus principales retos mantener al equipo como protagonista, fortalecer la unidad interna y evitar situaciones extradeportivas que afecten la imagen de la organización.

“Asumo esta nueva responsabilidad con mucha ilusión, con respeto y con el compromiso de seguir aportando al beisbol de nuestra ciudad”, señaló.

Además de su trayectoria administrativa, Venegas impulsó proyectos de difusión como IndiosTV y el primer podcast de beisbol de la frontera, con los que buscó acercar al equipo a su afición.

En su trayectoria suma campeonatos en distintas categorías y torneos, incluido un título estatal con los Indios de Juárez.

El nuevo jurisdiccional aseguró que uno de sus principales objetivos será competir nuevamente por el campeonato y conseguir que el Estadio Juárez vuelva a convertirse en uno de los escenarios más fuertes de la Liga Estatal.

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