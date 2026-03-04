El Estado

21.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur

La gobernadora Maru Campos designó a Carlos Servando Chávez Tiznado como coordinador de Educación de la Zona Sur del Subsistema Estatal, con sede en Parral.

El nombramiento oficial estuvo a cargo del secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien exhortó al funcionario a fortalecer las acciones, programas y mecanismos en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de esa región de la entidad.

A su vez, Chávez Tiznado agradeció esta nueva encomienda dentro del sector educativo, y aseguró que se buscará reforzar el acercamiento con todas y todos los docentes de la zona.

Agregó que la población estudiantil será el centro de atención en todo momento, además de que se trabajará de manera coordinada con los sindicatos y con la ciudadanía en general.

Carlos Servando Chávez Tiznado es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Jiménez, con maestrías en Gestión Educativa y Docencia, y doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad por el Centro de Desarrollo de Estudios Superiores.

Cuenta con amplía trayectoria dentro del ámbito educativo y anteriormente se desempeñó como rector de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara (UTT).

Durante el evento protocolario también se contó con la presencia del subsecretario de Educación Básica, Lorenzo Arturo Parga Amado y del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"

Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico
Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT
Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral

Municipios

Más Noticias

Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles
Detiene SSPE a masculino armado en Ciudad Juárez
Jorge Medina y Josi Cuen llegarán a Chihuahua con “La Máquina del Tiempo Tour”