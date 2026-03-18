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Miércoles 18 de marzo de 2026

Atacan a agentes de investigación en Madera; no se reportan lesionados

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación fueron atacados a balazos mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Madera, informó el fiscal general del estado, César Jáuregui.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes se encontraban en campo cuando una camioneta negra se emparejó con su unidad y los ocupantes abrieron fuego en su contra. A pesar de la agresión, no se registraron elementos lesionados.

Las primeras diligencias apuntan a que los responsables podrían estar vinculados a grupos del crimen organizado que operan en la región. Tras el ataque, los agresores lograron huir, lo que derivó en un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Hasta el cierre de esta información, no se reportaban personas detenidas.

El fiscal Jáuregui subrayó que este hecho no detiene las investigaciones en curso, relacionadas con una serie de homicidios en la zona, y reiteró que las autoridades mantienen como prioridad el esclarecimiento de estos casos.

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