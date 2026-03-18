Atacan a agentes estatales en Madera; no se reportan lesionados

Miércoles 18 de marzo de 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) fueron blanco de un ataque armado mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Madera, sin que se registraran personas lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal general del estado, César Jáuregui, los hechos ocurrieron cuando los agentes fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en una camioneta negra, misma que se emparejó con la unidad oficial para posteriormente abrir fuego.

Pese a la agresión, el personal logró resguardarse y resultó ileso. Tras el ataque, los agresores huyeron del lugar, lo que derivó en un operativo de búsqueda en la zona por parte de las corporaciones de seguridad; sin embargo, hasta el momento no se reportan detenciones.

Las primeras líneas de investigación apuntan a la posible participación de integrantes de un grupo del crimen organizado que opera en la región.

El fiscal Jáuregui subrayó que este hecho no ha frenado las investigaciones en curso relacionadas con una serie de homicidios en la zona, y reiteró que las autoridades mantienen como prioridad el esclarecimiento de dichos casos.