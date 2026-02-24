México

21.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 24 de febrero de 2026

Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo–Mazatán; fallece su hijo

La presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fue presuntamente víctima de un ataque armado cuando transitaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, en el estado de Sonora.

De acuerdo con reportes de medios locales y publicaciones en redes sociales, la edil —quien llegó al cargo por el Partido del Trabajo (PT)— sobrevivió a la agresión; sin embargo, su hijo perdió la vida como consecuencia del atentado.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 60 de la mencionada vía, a pocos kilómetros del municipio de Mazatán. Madre e hijo viajaban a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee, la cual quedó sobre la carpeta asfáltica tras el ataque.

En el lugar se desplegó un operativo con presencia de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Investiga OIC a Luis Terrazas Fraga por comentarios ofensivos a senadora Andrea Chávez

EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III

Recibe Fiscalía más denuncias contra imputado por trata de menores en Chihuahua
Instituto Mexicano del Seguro Social incorporará CURP biométrica y e.firma en sus trámites
Alcalde de Tapalpa niega que “El Mencho” residiera en el municipio
Los Dorados de Chihuahua listos para la Copa León 450 como parte de su pretemporada
Realiza SSPE operativo extraordinario de revisión en el Cereso No. 3 de Ciudad Juárez
Regidor Adan Galicia se pone la máscara y entrena con luchadores de la “Lucha Libre CUU” en Cedefam Mármol III
Diputado Arturo Zubía Fernández beneficia a 290 familias con programa de láminas y polines en Camargo
EE. UU. identifica a posible sucesor de “El Mencho” dentro del CJNG

Municipios

Más Noticias

Caudillas Cheers anuncia oficialmente su Try Out 2026
Docente de la UACH se capacita en descripción y clasificación de suelos en la UNAM
Respalda Síndica Olivia Franco investigación contra funcionario y pide congruencia