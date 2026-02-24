Atacan a alcaldesa de Bacanora en carretera Hermosillo–Mazatán; fallece su hijo

Martes 24 de febrero de 2026

La presidenta municipal de Bacanora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fue presuntamente víctima de un ataque armado cuando transitaba por la carretera Hermosillo–Mazatán, en el estado de Sonora.

De acuerdo con reportes de medios locales y publicaciones en redes sociales, la edil —quien llegó al cargo por el Partido del Trabajo (PT)— sobrevivió a la agresión; sin embargo, su hijo perdió la vida como consecuencia del atentado.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 60 de la mencionada vía, a pocos kilómetros del municipio de Mazatán. Madre e hijo viajaban a bordo de una camioneta Jeep Grand Cherokee, la cual quedó sobre la carpeta asfáltica tras el ataque.

En el lugar se desplegó un operativo con presencia de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.