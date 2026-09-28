Atacan a balazos a mujer embarazada en Los Mochis; mueren ella y su bebé

Lunes 28 de septiembre de 2026

Los Mochis, Sinaloa.- Una mujer de 22 años de edad, con aproximadamente ocho meses de embarazo, perdió la vida junto con su bebé luego de ser atacada a balazos cuando llegaba a su domicilio en Los Mochis.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue sorprendida por sujetos armados, quienes dispararon en su contra y posteriormente huyeron del lugar.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital privado debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Personal médico decidió practicarle una cesárea de emergencia en un intento por salvar al bebé; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, tanto la madre como el recién nacido fallecieron.

La mujer fue identificada como Fernanda Gastélum, de 22 años de edad.

Autoridades acudieron al sitio del ataque e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer el posible móvil de la agresión.