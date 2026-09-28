México

27.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 28 de septiembre de 2026

Atacan a balazos a mujer embarazada en Los Mochis; mueren ella y su bebé

Los Mochis, Sinaloa.- Una mujer de 22 años de edad, con aproximadamente ocho meses de embarazo, perdió la vida junto con su bebé luego de ser atacada a balazos cuando llegaba a su domicilio en Los Mochis.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue sorprendida por sujetos armados, quienes dispararon en su contra y posteriormente huyeron del lugar.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada de emergencia a un hospital privado debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Personal médico decidió practicarle una cesárea de emergencia en un intento por salvar al bebé; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, tanto la madre como el recién nacido fallecieron.

La mujer fue identificada como Fernanda Gastélum, de 22 años de edad.

Autoridades acudieron al sitio del ataque e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y establecer el posible móvil de la agresión.

Mantiene Protección Civil alerta amarilla ante efectos asociados al huracán Polo

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detiene ICE en El Paso a exfuncionario de César Duarte

“Ninguna colonia tiene que estar al garete de los malandros”: César Jáuregui

FGR investiga por lavado a empresa que pagó 15 mdp a despacho ligado a Samuel García

El método de selección debe llevarnos a la candidatura más fuerte: César Jáuregui
Pide De la Peña a Suprema Corte respetar blindaje electoral aprobado en Chihuahua
Incluye Gabinete de Seguridad a Chihuahua en operativo contra huachicol; aseguran 500 mil litros de combustible
Daniela Álvarez pide a la SCJN mantener blindaje electoral en Chihuahua
Arrancan los “Sábados de Ciencia” en el Museo Semilla con más de 200 asistentes
Huracán “Polo” enfila hacia Baja California Sur; prevén impacto esta tarde
Dólar se acerca a los 18 pesos ante mayor aversión al riesgo
BBVA reducirá horario de atención en sucursales

Municipios

Más Noticias

Protección Civil prevé lluvias y fuertes vientos en Chihuahua por efectos de “Polo”
Cancelan cuatro proyectos eléctricos por rechazo de comunidades
Sheinbaum pide diálogo en Morena