Internacional

13.25°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 10 de marzo de 2026

Atacan a tiros consulado de Estados Unidos en Toronto; no se reportan víctimas

El consulado de Estados Unidos en Toronto fue blanco de un ataque con arma de fuego la mañana de este martes, sin que se registraran personas lesionadas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la Toronto Police Service, los reportes fueron recibidos antes del amanecer, cuando ciudadanos alertaron sobre detonaciones contra el edificio diplomático ubicado en el centro de la ciudad más grande de Canadá.

Tras recibir las llamadas de emergencia, elementos policiales acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas derivadas del ataque.

El edificio afectado corresponde al United States Consulate General Toronto, una de las representaciones diplomáticas más importantes de Estados Unidos en territorio canadiense.

El incidente ocurre días después de que un grupo de manifestantes realizara protestas frente al consulado durante el fin de semana, en rechazo a la guerra en Medio Oriente desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La policía de Toronto mantiene presencia en el área mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque.

Chihuahua, tercer lugar nacional en homicidios durante febrero

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Regidores del PAN y PRD entregan papa y apoyos en más de 12 colonias

Detienen en Chihuahua a presunto implicado en desaparición forzada

Localizan osamenta de encuestador del INEGI desaparecido en Urique

Alertan por fraudes en trámites de placas ofrecidos por WhatsApp en Ciudad Juárez
Pentágono anuncia intensificación de ataques contra Irán
Asegura SSPE armamento y equipo táctico en campamento improvisado en el municipio de Aldama
Condenan en Nueva York a tres hermanos por tráfico sexual y agresiones contra mujeres
Dictan prisión preventiva a pareja acusada por la muerte de niño de 6 años en Ciudad Juárez
Activan ficha de búsqueda por desaparición de adolescente en Chihuahua
Robo con violencia de camioneta en colonia Área Tecnológico
Actividad industrial de Chihuahua cae en noviembre, reporta el Inegi

Municipios

Más Noticias

México evacúa a más de mil connacionales de zona de conflicto en Medio Oriente
Deportistas chihuahuenses sufren accidente vial al regresar de torneo en Las Vegas
Ligera nevada sorprende a habitantes de San Juanito, en la Sierra de Chihuahua