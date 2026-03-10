Atacan a tiros consulado de Estados Unidos en Toronto; no se reportan víctimas

Martes 10 de marzo de 2026

El consulado de Estados Unidos en Toronto fue blanco de un ataque con arma de fuego la mañana de este martes, sin que se registraran personas lesionadas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la Toronto Police Service, los reportes fueron recibidos antes del amanecer, cuando ciudadanos alertaron sobre detonaciones contra el edificio diplomático ubicado en el centro de la ciudad más grande de Canadá.

Tras recibir las llamadas de emergencia, elementos policiales acudieron al lugar para asegurar la zona e iniciar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas derivadas del ataque.

El edificio afectado corresponde al United States Consulate General Toronto, una de las representaciones diplomáticas más importantes de Estados Unidos en territorio canadiense.

El incidente ocurre días después de que un grupo de manifestantes realizara protestas frente al consulado durante el fin de semana, en rechazo a la guerra en Medio Oriente desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La policía de Toronto mantiene presencia en el área mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del ataque.