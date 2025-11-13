El Estado

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

Atacan cámaras Centinela en el seccional de Álvaro Obregón

Durante la madrugada de este jueves 13 de noviembre, la Dirección de Seguridad Pública Municipal recibió un reporte sobre detonaciones de arma de fuego dirigidas contra cámaras del sistema Centinela en el seccional de Álvaro Obregón.

Al acudir al sitio, personal de Policía Municipal verificó los daños en distintos puntos del área urbana, constatando afectaciones en nueve postes con cámaras dañadas y una cámara derribada sobre la cinta asfáltica, la cual fue entregada al área de Servicios Periciales para su resguardo y análisis.

Las ubicaciones afectadas incluyen puntos estratégicos de la avenida Cuauhtémoc, así como las calles 1ª, 3ª, 7ª, 8ª, 9ª, Nicolás Bravo, Aldama y el kilómetro 39 y 41 de la carretera estatal número 5.

Se hace cargo de la escena personal de investigación.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

