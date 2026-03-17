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Martes 17 de marzo de 2026

Ataque a distancia contra elementos de la AEI en Madera; no hay heridos

Madera, Chih. – Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía Estatal sufrieron un ataque a distancia en esta localidad, informó el subsecretario de Despliegue Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, Ricardo Realivázquez.

El funcionario indicó que, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque un vehículo oficial resultó con daños materiales. Hasta el momento, no se reportan detenidos por este incidente.

Realivázquez agregó que se han desplegado apoyos aéreos y terrestres para reforzar la seguridad en la zona y dar con los responsables. La autoridad continúa con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantener la tranquilidad y seguir las recomendaciones de seguridad mientras se desarrolla la operación de búsqueda de los agresores.

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