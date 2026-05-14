Ataque armado contra Guardia Nacional deja un agente herido en Gómez Palacio

Jueves 14 de mayo de 2026

Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por civiles armados mientras realizaban un recorrido de vigilancia en Gómez Palacio, dejando como saldo preliminar un agente lesionado, varios detenidos y civiles heridos.

Los hechos ocurrieron después de las 4:00 de la tarde, cuando los elementos federales realizaban patrullajes de rutina e investigaban un vehículo Toyota Prius.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras los agentes inspeccionaban la unidad, varias personas comenzaron a grabarlos, situación que llamó la atención de los oficiales.

Minutos después, los civiles presuntamente abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que desató un enfrentamiento armado.

Durante el ataque, uno de los integrantes de la Guardia Nacional resultó herido tras recibir un impacto de bala en la pierna derecha.

Los agentes repelieron la agresión y, de manera extraoficial, se informó que dos de los atacantes resultaron lesionados, aunque uno de ellos habría fallecido posteriormente.

Además, tres personas más fueron detenidas por su presunta participación en los hechos.

En medio del intercambio de disparos, una joven también resultó herida por una bala perdida que impactó en su pómulo.

Autoridades reportaron que su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento, autoridades de Durango no han emitido información adicional sobre la identidad de los detenidos ni sobre el móvil del ataque.