México

24.88°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 14 de mayo de 2026

Ataque armado contra Guardia Nacional deja un agente herido en Gómez Palacio

Elementos de la Guardia Nacional fueron atacados por civiles armados mientras realizaban un recorrido de vigilancia en Gómez Palacio, dejando como saldo preliminar un agente lesionado, varios detenidos y civiles heridos.

Los hechos ocurrieron después de las 4:00 de la tarde, cuando los elementos federales realizaban patrullajes de rutina e investigaban un vehículo Toyota Prius.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras los agentes inspeccionaban la unidad, varias personas comenzaron a grabarlos, situación que llamó la atención de los oficiales.

Minutos después, los civiles presuntamente abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que desató un enfrentamiento armado.

Durante el ataque, uno de los integrantes de la Guardia Nacional resultó herido tras recibir un impacto de bala en la pierna derecha.

Los agentes repelieron la agresión y, de manera extraoficial, se informó que dos de los atacantes resultaron lesionados, aunque uno de ellos habría fallecido posteriormente.

Además, tres personas más fueron detenidas por su presunta participación en los hechos.

En medio del intercambio de disparos, una joven también resultó herida por una bala perdida que impactó en su pómulo.

Autoridades reportaron que su estado de salud es estable y se encuentra fuera de peligro.

Hasta el momento, autoridades de Durango no han emitido información adicional sobre la identidad de los detenidos ni sobre el móvil del ataque.

Policía Cibernética de Chihuahua alerta por nueva modalidad de hackeo de WhatsApp

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Verifica Sindicatura 46 nuevas patrullas por ampliación de contrato de arrendamiento

Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes

Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Conductor exhibe a pasajera por presuntamente no pagar viaje en plataforma
Renuncia Guillermo Arturo Zuany tras polémica por operativo en narcolaboratorio
Buscan a niña desaparecida en canal de Nextlalpan; hallan tres cuerpos durante operativo
Sofocan incendio de gran magnitud en Buenaventura; permanecen cinco activos en Chihuahua
Sheinbaum revela que EU ha rechazado 36 solicitudes de extradición por falta de pruebas
Detectan presunto lavado de casi 10 mil millones de pesos en México
Inicia hoy la Feria de Santa Rita 2026 con Wuicho Kun y Espinoza Paz
Todo listo para la quinta fecha del Campeonato de Arrancones VIP

Municipios

Más Noticias

Shakira, Madonna y BTS encabezarán primer show de medio tiempo en una final de Mundial
Asesinan a dirigente de Morena en Valle de Allende; su esposo resulta herido
Apagón interrumpe conferencia de Marina del Pilar tras negar fallas eléctricas en Mexicali