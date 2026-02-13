Ataque armado contra convoy policial en Zacatecas cerca del rancho “El Soyate”

Viernes 13 de febrero de 2026

Autoridades del estado de Zacatecas informaron que un grupo de civiles armados atacó a un convoy de policías que realizaba labores operativas en las inmediaciones del rancho “El Soyate”, propiedad de la familia del cantante Pepe Aguilar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del jueves, a aproximadamente 70 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zacatecas, dentro del municipio de Villanueva.

El secretario general del Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la situación fue controlada de manera inmediata por las corporaciones de seguridad, logrando la detención de cuatro personas presuntamente responsables de la agresión.

Adelantó que será este viernes cuando la Vocería de la Mesa de Construcción de Paz brinde información puntual y detallada sobre los hechos, con el objetivo de evitar especulaciones y ofrecer certeza a la ciudadanía.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores habrían utilizado armas de fuego de alto calibre y presuntamente explosivos, al parecer dos granadas, contra los elementos estatales. Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si existen personas lesionadas o fallecidas derivado del ataque.

En las últimas 48 horas, el municipio de Villanueva ha registrado siete homicidios en dos hechos distintos, lo que ha generado preocupación en la región.

Por su parte, Pepe Aguilar señaló que su familia se encuentra a salvo. El cantante indicó que él se encontraba en la Ciudad de México al momento de los hechos y trascendió que el rancho estaría a nombre de su hija, la también cantante Ángela Aguilar.