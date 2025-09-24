Ataque armado contra nieta del gobernador Rubén Rocha en Culiacán deja dos escoltas heridos

Miércoles 24 de septiembre de 2025

CULIACÁN, SIN.— A plena luz del día y en una zona de alta circulación vehicular, una camioneta en la que viajaba la nieta del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a balazos la tarde de este lunes sobre el Boulevard Jesús Kumate, al sur de la ciudad. La joven, hija de Eneyda Rocha, presidenta del Sistema DIF Sinaloa, resultó ilesa.

Dos escoltas estatales adscritos a la Dirección de Servicios de Protección de la Policía Estatal Preventiva resultaron lesionados por los disparos; uno de ellos permanece en estado delicado. De acuerdo con reportes oficiales, los agentes repelieron la agresión y lograron salvaguardar a la menor.

El vehículo, presuntamente objeto de un intento de despojo, terminó con múltiples impactos de bala, incluidos cristales destrozados. La agresión ocurrió en medio de un amplio despliegue de seguridad, coincidiendo con la presencia del Gabinete de Seguridad federal en la ciudad, encabezado por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y altos mandos de la SEDENA, Marina y Guardia Nacional.

"Intento de despojo", según el Gobernador

A través de sus redes sociales, el gobernador Rubén Rocha calificó el hecho como un "intento de despojo de camioneta" y confirmó que su nieta salió ilesa. También informó que los elementos heridos ya reciben atención médica.

“Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, expresó el mandatario.

No obstante, las circunstancias del ataque han generado dudas sobre si se trató de un simple asalto. Los cuestionamientos giran en torno a la posibilidad de que delincuentes intentaran despojar una camioneta tripulada por escoltas armados, en una avenida transitada y durante un día con máxima presencia de fuerzas de seguridad en la ciudad.

Impacto colateral

Durante el tiroteo, un autobús de transporte público fue alcanzado por proyectiles, sin que se reportaran pasajeros heridos, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La zona fue asegurada por el Grupo Interinstitucional, conformado por elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina, FGR y Policía Estatal Preventiva. Peritos localizaron decenas de casquillos percutidos de diversos calibres en la escena del ataque.

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Agradecimientos y tensiones

Eneyda Rocha, madre de la joven y presidenta del DIF Sinaloa, agradeció públicamente a los agentes estatales que protegieron a su hija durante el ataque:

"Agradezco de corazón la labor de los elementos de la SSP Sinaloa que intervinieron y hoy reciben atención médica. A ellos y sus familias, todo mi reconocimiento y solidaridad", publicó.

El incidente ocurre apenas días después de que otro agente de la Secretaría de Seguridad Pública fuera asesinado en la colonia Agrarista Mexicana, en lo que también se presume fue un ataque dirigido.

Cuestionamientos sin respuesta

A pesar de la versión oficial, persisten interrogantes entre la ciudadanía y medios de comunicación:

¿Por qué un grupo armado intentaría robar una camioneta con escoltas estatales visibles?

¿El "intento de despojo" justificaría una agresión armada en plena vía pública y en un contexto de alta seguridad federal?

¿El ataque tenía realmente como fin robar el vehículo, que quedó inutilizado por los disparos?

Hasta el momento, ninguna autoridad ha detallado si hay detenidos ni los avances de la investigación, mientras crecen las versiones extraoficiales sobre un posible ataque dirigido con motivaciones aún no esclarecidas.