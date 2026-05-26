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Martes 26 de mayo de 2026

Ataque armado en Aldama deja un muerto y un herido de gravedad

Un ataque armado registrado durante la madrugada de este lunes en el barrio de Los Tres Puentes, en el municipio de Aldama, dejó como saldo un hombre sin vida y otro más gravemente lesionado, informaron autoridades estatales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Del Oro y la avenida del Árbol, donde sujetos armados abrieron fuego contra dos jóvenes de aproximadamente 21 años de edad, de acuerdo con los primeros reportes.

Tras la agresión, una de las víctimas perdió la vida en el lugar debido a las heridas provocadas por los disparos, mientras que el segundo hombre fue auxiliado por paramédicos y trasladado de emergencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal de Aldama acudieron al sitio tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego. Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena.

El Servicio Médico Forense (SEMEFO) efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley y se llevará a cabo su identificación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las víctimas ni han informado sobre personas detenidas en relación con estos hechos. La Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

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