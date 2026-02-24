El Estado

Ataque armado en carretera Nonoava–San Francisco de Borja deja un muerto y tres mujeres heridas

Un hombre perdió la vida y tres mujeres —entre ellas una menor de edad— resultaron lesionadas tras un ataque armado registrado la noche del lunes en la carretera que conecta Nonoava con San Francisco de Borja, a la altura del kilómetro 43.

En el lugar fue localizada una camioneta Trail Blazer color gris, sin placas de circulación, con múltiples impactos de arma de fuego. En el asiento del conductor se encontraba un hombre de entre 45 y 50 años de edad, de complexión robusta, tez morena clara y estatura alta, quien vestía sudadera gris y pantalón de mezclilla azul. Presentaba un disparo en la cabeza y ya no contaba con signos vitales.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Diana Rocío, de 13 años, quien presentó cuatro heridas por proyectil de arma de fuego; Carla Denisse, de 20 años, con esquirlas en la parte baja de la espalda; y Celia Aracely, de 24 años, con lesiones por esquirlas en la espalda.

De acuerdo con su testimonio, viajaban de Guachochi hacia Cuauhtémoc cuando comenzaron a escuchar las detonaciones, por lo que se resguardaron en el piso del vehículo. Posteriormente, un automovilista les brindó auxilio y las trasladó hasta una caseta de peaje, donde paramédicos las atendieron y llevaron a un hospital.

Las víctimas señalaron que los agresores se habrían equivocado de objetivo y que huyeron tras percatarse de que se trataba de mujeres. Autoridades aseguraron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Separa Alcalde a Subdirector de la DSPM por comentarios misóginos contra Andrea Chávez

