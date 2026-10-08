México

20.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 8 de octubre de 2026

Ataque armado en penal de Mazatlán deja al menos seis muertos y 15 heridos

Mazatlán, Sinaloa.- Un ataque armado registrado la mañana de este jueves al interior del penal de El Castillo, en Mazatlán, dejó de manera preliminar seis personas muertas y al menos 15 lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, cuando se reportaron detonaciones dentro del centro penitenciario ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al sur de la ciudad.

El incidente provocó una fuerte movilización de corporaciones estatales y federales. Al menos seis ambulancias ingresaron al penal para atender y trasladar a personas lesionadas, mientras un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló la zona.

Inicialmente se manejó la versión de una riña entre personas privadas de la libertad; sin embargo, las circunstancias en las que se produjeron los disparos todavía no han sido esclarecidas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente las identidades de las víctimas y el saldo permanece preliminar, por lo que podría modificarse conforme avancen las diligencias.

El penal permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer responsabilidades.

Colocan segunda megaestructura del puente atirantado del Reliz

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

“Tengo coraje”: revelan lo que habría dicho madre tras disparar contra su familia

Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo

PAN y Morena confrontan lectura de encuesta rumbo a 2027 en Chihuahua
Mantienen pronóstico de lluvias, viento y posible granizo en Chihuahua
DIF Estatal busca a familiares de bebé recién nacido en Chihuahua
Localizan fragmentos óseos con huellas de fuego durante rastreo en Madera
PAN pedirá protección federal para aspirantes amenazados en el noroeste de Chihuahua
Lalo Prieto se registra en Morena para buscar diputación federal por el Distrito 6
Aprueban reorientar 17.5 mdp para rehabilitar siete tramos viales en Chihuahua
Preparan primer tramo de la vialidad Poniente 5 en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Comandante de la FGE habría sido advertido antes de su captura por delitos sexuales
Sostiene César Jáuregui diálogo de casi tres horas con empresarios y profesionistas de Chihuahua
100 Casas de Enlace: Lupita Borruel fortalece cercanía territorial en Chihuahua