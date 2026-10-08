Ataque armado en penal de Mazatlán deja al menos seis muertos y 15 heridos

Jueves 8 de octubre de 2026

Mazatlán, Sinaloa.- Un ataque armado registrado la mañana de este jueves al interior del penal de El Castillo, en Mazatlán, dejó de manera preliminar seis personas muertas y al menos 15 lesionadas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 horas, cuando se reportaron detonaciones dentro del centro penitenciario ubicado sobre la carretera Internacional México 15, al sur de la ciudad.

El incidente provocó una fuerte movilización de corporaciones estatales y federales. Al menos seis ambulancias ingresaron al penal para atender y trasladar a personas lesionadas, mientras un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló la zona.

Inicialmente se manejó la versión de una riña entre personas privadas de la libertad; sin embargo, las circunstancias en las que se produjeron los disparos todavía no han sido esclarecidas.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer oficialmente las identidades de las víctimas y el saldo permanece preliminar, por lo que podría modificarse conforme avancen las diligencias.

El penal permanece bajo resguardo de las fuerzas de seguridad mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer responsabilidades.