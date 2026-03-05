Internacional

15.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán

Bagdad, Irak.- Un petrolero con bandera de las Bahamas, el Sonangol Namibe, fue atacado este jueves en aguas iraquíes por un bote teledirigido cargado de explosivos, según fuentes de seguridad portuaria iraquíes. La embarcación impactó contra el petrolero y explotó, causando daños a la nave.

Este incidente marca el primer ataque registrado en la zona económica exclusiva de Irak y representa una escalada en las amenazas contra buques comerciales en el Golfo, indicaron las fuentes.

Previamente, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico, informando que la nave estaba “en llamas” y que mantenían “control total” del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. El ataque aún no ha sido confirmado de manera independiente.

El uso de embarcaciones pequeñas teledirigidas como arma representa un cambio táctico significativo, aumentando la vulnerabilidad de buques comerciales en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Las autoridades locales y marítimas internacionales mantienen vigilancia sobre la zona para evitar nuevos incidentes.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua

Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026

COESPO sin registro de migrantes de Medio Oriente; flujo general en Chihuahua disminuye
Becas en contraste: Cuauhtémoc Estrada señala diferencias entre apoyos federales y estatales
FIFA libera habitaciones reservadas para el Mundial 2026, aclara Gabriela Cuevas
Alcalde Marco Bonilla entrega calles pavimentadas y mejoras en infraestructura en el sur de Chihuahua
Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios
Murió influencer tras grabar en tren
Familia de Leo exige justicia tras la muerte del niño en secundaria de Anáhuac
Derrumbe en mina de coltán en Congo deja al menos 200 muertos; cifras son disputadas por el grupo rebelde M23

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral; oposición advierte riesgos para contrapesos
Testigo protegido asegura que CJNG tenía armas y equipo de la Marina
Escala conflicto en Medio Oriente: destruyen buque iraní y se intensifican ataques en la región