Ataque con bote explosivo en aguas iraquíes atribuido a Irán

Jueves 5 de marzo de 2026

Bagdad, Irak.- Un petrolero con bandera de las Bahamas, el Sonangol Namibe, fue atacado este jueves en aguas iraquíes por un bote teledirigido cargado de explosivos, según fuentes de seguridad portuaria iraquíes. La embarcación impactó contra el petrolero y explotó, causando daños a la nave.

Este incidente marca el primer ataque registrado en la zona económica exclusiva de Irak y representa una escalada en las amenazas contra buques comerciales en el Golfo, indicaron las fuentes.

Previamente, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó haber atacado un petrolero estadounidense en el norte del Golfo Pérsico, informando que la nave estaba “en llamas” y que mantenían “control total” del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de petróleo. El ataque aún no ha sido confirmado de manera independiente.

El uso de embarcaciones pequeñas teledirigidas como arma representa un cambio táctico significativo, aumentando la vulnerabilidad de buques comerciales en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Las autoridades locales y marítimas internacionales mantienen vigilancia sobre la zona para evitar nuevos incidentes.