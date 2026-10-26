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Lunes 26 de octubre de 2026

Ataque con drones alcanza tren donde viajaba César Montes y el Lokomotiv Moscú

Moscú, Rusia.– Momentos de tensión vivieron el futbolista mexicano César Montes y el resto de la plantilla del Lokomotiv Moscú, luego de que el tren en el que viajaban fuera alcanzado durante un ataque con drones atribuido a Ucrania.

El equipo regresaba después de disputar un encuentro en Rostov cuando se registró el incidente en la ruta Anapa-Moscú. Los vagones que resultaron afectados se encontraban alejados de la zona ocupada por los jugadores, por lo que ninguno de los integrantes del club habría resultado lesionado.

De acuerdo con reportes de la compañía ferroviaria estatal rusa RZhD, el incidente dejó cinco personas heridas, quienes recibieron atención tras el ataque. Incluso integrantes del cuerpo médico del Lokomotiv habrían colaborado para auxiliar a algunos de los afectados.

Ante la situación y los daños registrados en el convoy, el club decidió suspender el resto del traslado ferroviario y continuar su regreso a Moscú por vía terrestre.

César Montes, seleccionado mexicano que milita en el futbol ruso, se encuentra fuera de peligro junto con sus compañeros.

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