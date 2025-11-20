Ataque contra el alcalde de Uruapan fue planificado y coordinado por chat: SSPC

Jueves 20 de noviembre de 2025

El asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, no fue un ataque improvisado, sino el resultado de una operación criminal meticulosamente organizada a través de mensajes y videos enviados por los propios agresores. Así lo reveló la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que presentó una reconstrucción completa del caso basada en cámaras de seguridad, análisis telefónicos y comunicaciones internas del grupo delictivo.

Según la dependencia, el seguimiento digital que los atacantes dejaron en sus dispositivos permitió conocer paso a paso cómo fue planeada, vigilada y ejecutada la agresión.

“El Licenciado”, el mando detrás del ataque

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el sujeto identificado como “El Licenciado”, nombre con el que operaba Jorge Armando “N”, fungía como jefe de la célula criminal. Desde su posición, daba instrucciones precisas, presionaba a los ejecutores y ordenaba disparar aun si el alcalde estaba acompañado.

De acuerdo con la SSPC, el detenido es líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo en disputa por el control de Michoacán, estado clave para la producción de aguacate y limón.

Minuto a minuto de una ejecución coordinada

Los mensajes entre los participantes reflejan un mecanismo interno de vigilancia y disciplina, donde los miembros debían enviar evidencia constante del movimiento del alcalde. Algunos momentos clave:

18:06 h: Ramiro “N”, identificado como coordinador en campo, envía un video desde la jardinera donde horas después ocurriría el asesinato.

19:45 h: Los agresores confirman que Manzo asiste al festival de velas y que transmite en vivo en redes sociales, lo cual asegura su ubicación.

20:00 h: Tras el ataque, Ramiro reporta que el tirador ha sido sometido y que Manzo está siendo atendido, y envía otro video del lugar.

20:14 h: Se ordena recoger a Fernando Josué “N”, otro cómplice operativo.

Los mensajes exhiben una estructura marcada por monitoreo, presión, ejecución y escape, así como reglas estrictas: borrar instrucciones, no improvisar y documentar cada movimiento.

El agresor directo, Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, murió en la plaza al ser abatido por la seguridad del alcalde.

Los ejecutores también fueron asesinados

El 10 de noviembre aparecieron los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan–Paracho, en un aparente intento del propio grupo criminal por evitar que declararan. Sus teléfonos, recuperados un día después, contenían videos, mensajes y rutas utilizadas para la huida, información que resultó decisiva para la investigación.

Captura del presunto autor intelectual

Con la evidencia digital, el Gabinete de Seguridad —Sedena, Semar, SSPC, CNI— y la Fiscalía de Michoacán ubicaron y detuvieron a Jorge Armando “N” el 18 de noviembre en Morelia.

En el operativo se aseguraron:

Un arma corta

Un cargador

Dosis de droga tipo cristal

Dos teléfonos

Un vehículo

La SSPC sostiene que su captura debilita una parte clave de la estructura criminal responsable de extorsiones y reclutamiento de jóvenes en la región.

Un crimen político que exhibe nuevas tácticas

El caso Manzo revela un cambio en la operación de homicidios políticos en México: ya no se limitan a vigilancias físicas con “halcones”, sino que se coordinan mediante chats cerrados, videos en tiempo real y presión digital, mezclando tecnología rudimentaria, pero efectiva.

Las autoridades federales anticiparon nuevas detenciones y confirmaron que las investigaciones continúan abiertas.

Reacciones y clima de violencia

Manzo, quien gobernaba como independiente, había recibido seguridad reforzada desde mayo debido a amenazas. Su asesinato detonó indignación nacional y protestas masivas. El 15 de noviembre, movilizaciones en varias ciudades —incluida la capital— terminaron en enfrentamientos que dejaron más de cien policías heridos y una veintena de detenidos.

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 4 de noviembre un plan integral para Michoacán, que contempla el despliegue de más de 10 mil agentes federales, así como programas sociales y económicos destinados a atender las raíces de la violencia.