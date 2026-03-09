Ataque de EE. UU. contra embarcación en el Pacífico deja seis muertos y reaviva críticas legales

Lunes 9 de marzo de 2026

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el domingo llevó a cabo un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental, acción que dejó seis personas muertas y que forma parte de la campaña militar estadounidense contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en altamar.

Con este incidente, el número de fallecidos en la operación asciende al menos a 156 personas, según reportes relacionados con la ofensiva que Washington mantiene contra presuntas redes de contrabando de drogas en rutas marítimas.

El Comando Sur de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe, difundió en redes sociales un video de 11 segundos donde se observa una lancha con dos o tres motores fuera de borda flotando en el mar antes de explotar repentinamente.

De acuerdo con el comunicado, la embarcación navegaba por “rutas conocidas de narcotráfico” y, según información de inteligencia citada por el organismo, estaba “involucrada en operaciones de tráfico de drogas”. No obstante, las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas públicas que confirmaran dichas actividades.

Cuestionamientos legales

Especialistas en derecho internacional y en el uso de la fuerza letal han criticado este tipo de acciones. Señalan que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, debido a que el ejército no puede atacar deliberadamente a civiles que no representen una amenaza inminente de violencia, incluso si se sospecha que participan en actividades criminales.

Las críticas también apuntan a la falta de evidencia presentada por la administración del presidente Donald Trump que respalde las acusaciones de narcotráfico contra las personas que viajaban en las embarcaciones atacadas.

Aumento en la frecuencia de ataques

El bombardeo fue el ataque número 45 desde que comenzó la campaña militar contra barcos sospechosos en el Mar Caribe y el Pacífico oriental a principios de septiembre.

Además, forma parte de un incremento en la frecuencia de estas operaciones. Según reportes militares, las fuerzas estadounidenses han realizado ataques cada tres o cuatro días desde que el general Francis L. Donovan asumió en enero el mando del Comando Sur.

El operativo del domingo se considera uno de los más mortíferos de las últimas semanas dentro de esta estrategia, que continúa generando debate internacional sobre sus implicaciones legales y humanitarias.