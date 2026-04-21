Ataque en Teotihuacán enciende alertas internacionales a semanas del Mundial

Martes 21 de abril de 2026

Un atentado registrado en la Pirámide de la Luna activó alertas internacionales a tan solo 52 días del Mundial de Futbol, luego de que un hombre armado atacara a turistas en la zona arqueológica.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto identificado como Julio César Jasso, de 27 años y originario de la alcaldía Gustavo A. Madero, mantuvo cautivos a visitantes en un basamento del sitio, donde abrió fuego contra los presentes.

El ataque dejó como saldo una turista canadiense sin vida y al menos siete personas heridas por impactos de bala, entre ellas un menor colombiano de seis años. Según la información, el agresor portaba un revólver calibre .380, un cuchillo y municiones, las cuales logró ingresar sin ser detectado debido a la falta de filtros de seguridad en el lugar.

Testigos señalaron que el individuo realizó al menos 27 disparos y mantuvo sometidas a unas 30 personas durante aproximadamente 20 minutos, obligándolas a permanecer boca abajo bajo amenazas, sin que hubiera intervención inmediata de autoridades.

Tras el incidente, gobiernos como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido emitieron alertas de viaje para sus ciudadanos que planean visitar México, en particular la zona de Teotihuacán. Asimismo, países como Brasil, Colombia y Rusia establecieron comunicación con la Cancillería mexicana para dar seguimiento a la situación de sus connacionales.

El ataque ha generado preocupación internacional sobre las condiciones de seguridad en destinos turísticos del país, especialmente en el contexto de la cercanía de eventos de relevancia global como el Mundial de Futbol. Hasta el momento, autoridades mexicanas no han informado sobre detenciones adicionales ni sobre medidas inmediatas para reforzar la seguridad en la zona.