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Martes 21 de abril de 2026

Ataque en Teotihuacán fue perpetrado con arma antigua no rastreable

El ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán fue cometido con un revólver calibre .38 especial de fabricación antigua, cuya procedencia no ha podido ser determinada, informó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

De acuerdo con los peritajes, el arma contaba con seis alveolos y en su cilindro se localizaron tanto cartuchos percutidos como sin detonar, confirmando su uso durante la agresión. Las investigaciones indican que el revólver fue fabricado antes de 1968, lo que impide rastrear su origen en bases de datos internacionales.

Pese a la solicitud de apoyo a agencias estadounidenses especializadas, la antigüedad del arma ha dificultado conocer su historial.

El análisis balístico determinó que todos los casquillos y proyectiles recuperados —tanto en la escena como en las víctimas— corresponden al mismo calibre .38, lo que confirma que se utilizó una sola arma. Además, se estableció que el agresor recargó el revólver en al menos dos ocasiones durante el ataque.

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