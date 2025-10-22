Internacional

Ataque ruso destruyó guardería de Ucrania, hay 5 niños heridos

A través de las redes sociales, se dio a conocer la terrible noticia de un ataque ruso con drones a Ucrania, el cuál destruyó una guardería y algunos edificios a su alrededor. Se dice que hay cinco niños heridos.

Según comentan, durante toda la noche del 21 de octubre y toda la mañana del 22 de octubre, Rusia ha lanzado misiles y drones a Ucrania. causando grandes daños y causando que los ucranianos activaran la alerta aérea por el peligro de bombardeos.

Lamentablemente, uno de los ataques con drones destruyó en su mayoría una guardería en la ciudad de Járkov, Ucrania, y algunos de los edificios que se encontraban cercanos a la infraestructura.

Comentan que la guardería ardió en llamas, afortunadamente durante el ataque los pequeños fueron llevados por sus cuidadores a un refugio en el sótano de la guardería. Lamentablemente, uno de ellos falleció durante este proceso.

En cuanto terminó el ataque, los bomberos acudieron a la guardería, controlaron las llamas y tanto ellos como rescatistas y civiles corrían al edificio para sacar a todos los niños para ponerlos a salvo y llevarlos a un hospital para que fueran revisados.

En las redes, se viralizó un video en el que se ve cómo los bomberos y rescatistas sacan a los pequeños de la guardería, los cuáles los abrazan con fuerza mientras lloran asustados, pidiendo angustiados por sus mamás.

