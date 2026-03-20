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Viernes 20 de marzo de 2026

Ataques de Irán reducen 17% la capacidad de gas de Qatar; recuperación tardará hasta cinco años

Doha.- Las exportaciones de gas natural licuado (GNL) de Qatar se vieron afectadas en un 17% tras los recientes ataques perpetrados por Irán, informó el gobierno catarí, y se estima que la recuperación total de la capacidad dañada podría tardar hasta cinco años.

Según cifras oficiales, el impacto económico asciende a aproximadamente 20 mil millones de dólares anuales. Las instalaciones afectadas incluyen las líneas de producción 4 y 6 en Ras Laffan, consideradas clave para el suministro mundial de GNL.

QatarEnergy, la empresa estatal encargada del sector, señaló que los daños son significativos y que la restauración completa de las infraestructuras requerirá años. Mientras tanto, el gobierno busca estabilizar la producción restante y evitar un colapso total del sector, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la situación ante el riesgo de una crisis energética global.

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