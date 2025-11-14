Chihuahua

¡Atención! Cerrarán el lunes un tramo de Teófilo Borunda por inicio de obra contra inundaciones

El director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, Carlos Rivas, informó que a partir del lunes 17 de noviembre, desde las 9:00 de la mañana, se cerrará a la circulación un tramo de la avenida Teófilo Borunda, desde 8 de Octubre hasta Pacheco, en la zona del Sendi y el Hospital General.

El cierre se debe al arranque de una obra ganadora del Presupuesto Participativo, cuyo objetivo es resolver un problema histórico de inundaciones que afecta cada temporada de lluvias.

“El agua llega a estancarse por meses, convirtiéndose en un problema de salud”, explicó Rivas.

¿Qué obra se realizará?

Se construirá un sistema hidráulico para desviar el agua acumulada hacia el canal y el río, evitando que el punto vuelva a registrar encharcamientos severos.

Rutas alternas

Debido al cierre, quienes acuden diariamente al Sendi o al Hospital General deberán tomar rutas alternativas.
Además, se cerrará la gasa de incorporación del canal hacia la lateral de Borunda, por lo que tampoco se podrá ingresar por ese acceso.

El director recomendó utilizar las avenidas:

Industrias

Juárez

Ingresar por el Centro para llegar en sentido contrario al tramo cerrado

Rivas pidió a madres y padres de familia considerar más tiempo de traslado, especialmente quienes llevan a sus hijos a la guardería del Sendi.

“Hoy es viernes y muchas personas se programan con anticipación. Les pedimos salir con más tiempo para que puedan dejar a sus pequeños y llegar a tiempo a sus trabajos”, comentó.

¿Cuánto durará el cierre?

Teófilo Borunda: será reabierta el 1 de diciembre.

Calle 8 de Octubre: permanecerá cerrada aproximadamente 40 días, tiempo estimado para concluir la obra en ese sector.

Finalmente, Rivas señaló que los trabajos comenzarán luego de recibir ya la autorización oficial de la Dirección de Vialidad.

