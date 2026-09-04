Atender a la gente permite a un funcionario tener los pies sobre la tierra: César Jáuregui

Viernes 4 de septiembre de 2026

Durante un encuentro con vecinos de la colonia Saucito, César Jáuregui Moreno aseguró que la mejor manera de conocer lo que realmente ocurre en una colonia es escuchar directamente a quienes viven en ella, porque son los ciudadanos quienes pueden señalar qué funciona, qué hace falta y qué debe corregirse.

“Lo más importante que puede hacer un funcionario público es atender a la gente, porque es lo que le va a permitir tener los pies sobre la tierra. La gente no va y le cuenta mentiras, la gente le va a decir la verdad”, expresó Jáuregui durante la reunión realizada ayer por la tarde.

Ante los vecinos, Jáuregui sostuvo una conversación directa sobre las principales necesidades de Saucito, entre ellas seguridad, mantenimiento de los parques, recarpeteo y atención de baches.

Señaló que precisamente ese contacto con los ciudadanos es lo que permite a quien tiene una responsabilidad pública darse cuenta cuando algo no está funcionando y actuar para corregirlo.

“Es lo que le permite al funcionario corregir, saber: apliquémonos, resolvamos los problemas rápido en esa colonia, porque es colonia de gente que le pone, que merece tener las mejores condiciones de vida posibles y, además, porque es una obligación nuestra”, afirmó.

Jáuregui reiteró que una de las convicciones que ha recogido durante sus recorridos por Chihuahua es que los funcionarios deben dedicar una parte fundamental de su agenda a recibir, atender y escuchar a la gente, pero también acudir personalmente a las colonias para conocer su realidad.

En ese sentido, destacó que escuchar no debe convertirse únicamente en recoger peticiones, sino en una herramienta para revisar lo que se está haciendo, detectar aquello que no se ha resuelto y corregir cuando sea necesario.

“Cuando ustedes necesiten que yo venga aquí o cuando ustedes necesiten ir a verme allá, no tengan absolutamente ninguna duda del compromiso que estoy haciendo con ustedes”, dijo a los vecinos.

La reunión se realizó a petición de vecinos de Saucito y tuvo como anfitriona a Rossy Navarrete, presidenta del comité de vecinos de la colonia.

Al finalizar su mensaje, Jáuregui convivió con las familias y reiteró, en un tono cercano, su disposición de mantenerse en contacto con ellas: “Voy a estar para cuando lo ocupen siempre, hasta para traerles una coca”.

El encuentro concluyó con un convivio con los vecinos, como parte de los recorridos que Jáuregui mantiene por las distintas colonias de Chihuahua para escuchar directamente sus necesidades y conocer de primera mano las condiciones en las que viven.