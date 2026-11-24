Martes 24 de noviembre de 2026

Un atentado con coche bomba registrado el lunes 23 de noviembre en Villavicencio, Colombia, dejó un saldo preliminar de 23 personas heridas, entre ellas una menor de edad, así como daños materiales en más de 85 inmuebles.

La explosión afectó las instalaciones de la Gobernación del Meta, viviendas y establecimientos comerciales, además de provocar interrupciones en el suministro eléctrico.

Las investigaciones preliminares apuntan a una posible participación del Frente 39 de las disidencias de las FARC, aunque las autoridades aún no han confirmado su responsabilidad.

El Gobierno colombiano condenó el atentado y ofreció una recompensa de hasta 150 millones de pesos colombianos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

El ataque ocurre en medio de una creciente ola de violencia en Colombia, a diez años de la firma del acuerdo de paz con las FARC