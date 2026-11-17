Martes 17 de noviembre de 2026

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal atendió 145 reportes ciudadanos relacionados con irregularidades ambientales y de construcción, durante el periodo del 9 al 16 de noviembre.

De acuerdo con el informe semanal, los Guardianes Ecológicos atendieron 55 denuncias por acumulación de basura y escombro en diferentes sectores de la capital.

Además, en coordinación con las direcciones de Mantenimiento Urbano, Servicios Públicos y Obras Públicas, realizaron la limpieza de dos predios que representaban riesgos sanitarios para la población.

Por su parte, los Inspectores de Obra dieron seguimiento a 90 reportes ciudadanos, que derivaron en 24 clausuras por diversas irregularidades.

Entre las principales causas de las sanciones destacan la construcción sin los permisos correspondientes, la apertura de zanjas sin autorización y la ocupación indebida de espacios públicos.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad ambiental o de construcción a través del 072, extensiones 6044, 6054 y 6023.

También se pueden presentar reportes directamente en las oficinas de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.