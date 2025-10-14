El Estado

30.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 14 de octubre de 2025

Atiende Protección Civil afectaciones por lluvias en Ciudad Juárez

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer el reporte de afectaciones registradas durante las últimas horas en Ciudad Juárez, derivadas de las fuertes lluvias que se presentaron en la mayor parte del municipio.

En conjunto con la Dirección de Protección Civil Municipal, se atendieron de manera puntual encharcamientos severos, inundaciones en diferentes colonias, derrumbes y se desplegó un operativo para evaluar los daños en casas, estructuras, diques y diversas infraestructuras.

La CEPC informó que se registraron 27.4 milímetros de acumulación pluvial, lo que complicó la movilidad urbana y generó inundaciones en 11 viviendas hasta el momento.

Por ello, se han desplegado recorridos de supervisión desde las primeras horas de este martes, además de que se presentaron cierres viales a fin de evitar mayores riesgos para la ciudadanía.

Se confirmó el fallecimiento de un hombre en la calle Tapioca, víctima de una inundación repentina. Las autoridades correspondientes ya se encuentran en el lugar realizando labores de verificación y atención, además de brindar apoyo a los familiares.

Incidencias atendidas hasta esta última actualización:
 Auxilio a los conductores de un vehículo varado en la colonia Revolución Mexicana
 Las autoridades en conjunto apoyaron a una persona que resultó lesionada tras un derrumbe de domicilio en el poblado del Sauzal; no se requirió de traslado hospitalario
 Rescate de una persona atrapada por la corriente en la colonia Ampliación Aeropuerto, misma que fue trasladada a recibir atención médica y llegó sin signos vitales al hospital
 Atención a un derrumbe en la colonia Flores Magón
 Múltiples labores de apoyo a conductores con vehículos atrapados en zonas inundadas

Colonias que reportaron mayores afectaciones:
* Infonavit Aeropuerto
* Revolución Mexicana
* Independencia
* Manuel J. Clouthier
* Kilómetro 20
* La Cuesta
* Pradera Dorada
* Misiones
* Riveras del Bravo
* Aztecas
* Águilas de Zaragoza
* Santa María
* Morelos
Vialidades afectadas por acumulación de agua:
* Paseo de la Victoria
* Teófilo Borunda
* Libramiento Juárez–Porvenir
* Avenida de las Torres
* Francisco Villarreal Torres
* Calle Tapioca

Ante el pronóstico de lluvias que persiste para las próximas horas en la frontera, la CEPC emite las siguientes recomendaciones a la población:

 Evitar transitar por zonas inundadas o con encharcamientos severos
 Buscar rutas alternas y respetar los cierres viales establecidos
 No cruzar corrientes de agua, aunque parezcan poco profundas
 Mantener limpias banquetas y coladeras
 Resguardar documentos importantes y objetos de valor en lugares elevados
 Permanecer atentos a los avisos emitidos por Protección Civil y autoridades locales

En caso de emergencia, comunicarse de inmediato al 9-1-1 o al número local de Protección Civil.

Protección Civil continuará con las labores de monitoreo meteorológico y atención en las zonas afectadas.

Diputadas presentan iniciativa para tipificar ataques con ácido como violencia de género en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Hotel San Miguel: Su Opción Inteligente y Segura en Ciudad Juárez

El Hotel San Miguel ofrece una inigualable cercanía a los puntos de interés más importantes de la ciudad, facilitando su movilidad y ahorrándole tiempo y estrés:

Fuerte operativo en el penal de Aquiles Serdán durante la madrugada

Buscan a Ercilia Perea Peña, desaparecida desde hace cuatro días en Chihuahua capital

Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal
Vocera del Municipio de Chihuahua rechaza acusaciones de ex candidatos de Morena
Productores bloquean carretera Ahumada-Ciudad Juárez en protesta por crisis del campo
No importan los colores, lo importante es representar a las mujeres: Joss Vega y Nancy Frías
Refuerza SSPE coordinación para atender el desplazamiento forzado interno en Chihuahua
Aprueba Estado obras del Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025
Propone Rosana Díaz reforma para garantizar el derecho a la vivienda en el Estado
Aprueba Congreso ampliación de fundo de legal de cabeceras municipales de Janos y de Guadalupe

Municipios

Más Noticias

Condenan a 38 años de prisión a hombre por delito contra menor en Chihuahua
Andrea Chávez responde al PRIAN: “No necesito que me quieran, tengo el amor franco del pueblo de Chihuahua”
Campesinos toman oficinas de SADER en protesta contra Benjamín Carrera por incumplimiento de apoyos al campo