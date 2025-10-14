Atiende Protección Civil afectaciones por lluvias en Ciudad Juárez

Martes 14 de octubre de 2025

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dio a conocer el reporte de afectaciones registradas durante las últimas horas en Ciudad Juárez, derivadas de las fuertes lluvias que se presentaron en la mayor parte del municipio.

En conjunto con la Dirección de Protección Civil Municipal, se atendieron de manera puntual encharcamientos severos, inundaciones en diferentes colonias, derrumbes y se desplegó un operativo para evaluar los daños en casas, estructuras, diques y diversas infraestructuras.

La CEPC informó que se registraron 27.4 milímetros de acumulación pluvial, lo que complicó la movilidad urbana y generó inundaciones en 11 viviendas hasta el momento.

Por ello, se han desplegado recorridos de supervisión desde las primeras horas de este martes, además de que se presentaron cierres viales a fin de evitar mayores riesgos para la ciudadanía.

Se confirmó el fallecimiento de un hombre en la calle Tapioca, víctima de una inundación repentina. Las autoridades correspondientes ya se encuentran en el lugar realizando labores de verificación y atención, además de brindar apoyo a los familiares.

Incidencias atendidas hasta esta última actualización:

– Auxilio a los conductores de un vehículo varado en la colonia Revolución Mexicana

– Las autoridades en conjunto apoyaron a una persona que resultó lesionada tras un derrumbe de domicilio en el poblado del Sauzal; no se requirió de traslado hospitalario

– Rescate de una persona atrapada por la corriente en la colonia Ampliación Aeropuerto, misma que fue trasladada a recibir atención médica y llegó sin signos vitales al hospital

– Atención a un derrumbe en la colonia Flores Magón

– Múltiples labores de apoyo a conductores con vehículos atrapados en zonas inundadas

Colonias que reportaron mayores afectaciones:

* Infonavit Aeropuerto

* Revolución Mexicana

* Independencia

* Manuel J. Clouthier

* Kilómetro 20

* La Cuesta

* Pradera Dorada

* Misiones

* Riveras del Bravo

* Aztecas

* Águilas de Zaragoza

* Santa María

* Morelos

Vialidades afectadas por acumulación de agua:

* Paseo de la Victoria

* Teófilo Borunda

* Libramiento Juárez–Porvenir

* Avenida de las Torres

* Francisco Villarreal Torres

* Calle Tapioca

Ante el pronóstico de lluvias que persiste para las próximas horas en la frontera, la CEPC emite las siguientes recomendaciones a la población:

– Evitar transitar por zonas inundadas o con encharcamientos severos

– Buscar rutas alternas y respetar los cierres viales establecidos

– No cruzar corrientes de agua, aunque parezcan poco profundas

– Mantener limpias banquetas y coladeras

– Resguardar documentos importantes y objetos de valor en lugares elevados

– Permanecer atentos a los avisos emitidos por Protección Civil y autoridades locales

En caso de emergencia, comunicarse de inmediato al 9-1-1 o al número local de Protección Civil.

Protección Civil continuará con las labores de monitoreo meteorológico y atención en las zonas afectadas.