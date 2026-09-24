Atienden derrumbes y deslaves en carreteras de la Sierra de Chihuahua

Jueves 24 de septiembre de 2026

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del Estado desplegó personal y maquinaria para atender afectaciones provocadas por las recientes lluvias en distintos tramos carreteros de Chihuahua.

El secretario de Obras Públicas, Jorge Chánez, informó que se registraron deslaves y derrumbes en caminos de Bocoyna, Gómez Farías y Batopilas, además de afectaciones por inundación en la carretera libre Jiménez-Camargo.

En Bocoyna y Gómez Farías, los caminos afectados por deslaves ya fueron liberados y se restableció la circulación.

En la carretera Samachique-Batopilas, personal estatal trabaja en el kilómetro 41, donde un derrumbe provocó un cierre parcial mientras continúan las maniobras para retirar material y despejar el tramo.

Asimismo, en la carretera libre Jiménez-Camargo se reportó una inundación que dañó un puente, por lo que cuadrillas trabajan en su reparación.

El Gobierno del Estado difundió imágenes de las labores realizadas en la zona serrana, donde maquinaria pesada participa en el retiro de tierra, piedras y otros materiales acumulados sobre los caminos.

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones al circular por las zonas afectadas, especialmente ante la persistencia de condiciones de lluvia en distintas regiones del estado.