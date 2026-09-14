Atienden intento de extorsión telefónica en Sierra Azul

Martes 15 de septiembre de 2026

Elementos de Seguridad Pública Municipal atendieron la tarde de este lunes un reporte por intento de extorsión telefónica en el fraccionamiento Sierra Azul, en el cruce de las calles Otilio Montaño y Pascual Orozco.

De acuerdo con la información proporcionada por la afectada, una persona se comunicó con ella haciéndose pasar inicialmente por integrante de la Fiscalía y posteriormente aseguró pertenecer a un grupo delictivo.

Durante la llamada, el sujeto solicitó información personal y lanzó amenazas; sin embargo, la víctima no realizó depósitos ni proporcionó datos personales.

Los agentes municipales brindaron orientación y acompañamiento a la reportante, quien quedó sin novedad.

Seguridad Pública reiteró el llamado a la ciudadanía a no proporcionar información personal, no realizar transferencias y reportar inmediatamente al 911 cualquier llamada sospechosa o intento de extorsión.