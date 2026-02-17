Atienden volcadura en carretera estatal 33 en Álvaro Obregón

Martes 17 de febrero de 2026

Elementos de Seguridad y Vialidad de Álvaro Obregón atendieron la mañana de este lunes 16 de febrero un reporte de volcadura en el kilómetro 5 de la carretera estatal número 33, en el tramo que conduce de Ojo de la Yegua a Rubio.

El aviso se recibió a las 08:10 horas mediante una llamada telefónica a la Subdirección de Seguridad y Vialidad, por lo que se comisionó una unidad al lugar. Al arribar, los agentes localizaron una camioneta volcada y abandonada, sin datos del conductor ni de posibles acompañantes.

De manera preliminar, los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 30 mil pesos.

La unidad involucrada es una camioneta Ford Explorer modelo 1995, color verde, con placas de circulación EHP-648-A. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad, edad o domicilio del conductor.

El vehículo fue asegurado y trasladado por una empresa de grúas local para los procedimientos correspondientes.