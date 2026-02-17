El Estado

23.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 17 de febrero de 2026

Atienden volcadura en carretera estatal 33 en Álvaro Obregón

Elementos de Seguridad y Vialidad de Álvaro Obregón atendieron la mañana de este lunes 16 de febrero un reporte de volcadura en el kilómetro 5 de la carretera estatal número 33, en el tramo que conduce de Ojo de la Yegua a Rubio.

El aviso se recibió a las 08:10 horas mediante una llamada telefónica a la Subdirección de Seguridad y Vialidad, por lo que se comisionó una unidad al lugar. Al arribar, los agentes localizaron una camioneta volcada y abandonada, sin datos del conductor ni de posibles acompañantes.

De manera preliminar, los daños materiales fueron estimados en aproximadamente 30 mil pesos.

La unidad involucrada es una camioneta Ford Explorer modelo 1995, color verde, con placas de circulación EHP-648-A. Hasta el momento no se cuenta con información sobre la identidad, edad o domicilio del conductor.

El vehículo fue asegurado y trasladado por una empresa de grúas local para los procedimientos correspondientes.

Hombres armados roban y queman camión de personal frente al Santuario de Aldama

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Decomisan cientos de “monstruos” en Tamaulipas, pero desconocen su origen

Lupita Borruel aplaude iniciativa interinstitucional en favor de la salud materna y el desarrollo infantil

Rubio califica de “fracasado” el modelo económico de Cuba y pide mayor libertad para la isla

Reconoce Isela Martínez Díaz reformas a la Ley Estatal de Turismo y destaca impulso a la participación ciudadana
Exige diputada Jael Argüelles intérpretes y traductores indígenas en hospitales de Chihuahua
Víctimas de desapariciones en Coahuila piden mantener medidas estrictas contra “El Z-40” en EE.UU.
EE.UU. realiza tres ataques contra “narcolanchas” en el Pacífico y el Caribe; mueren 11 personas
Francisco Sánchez presenta reforma para acabar con fentalibros ideológicos y crear libros chihuahuenses
Rehabilitación de caja de válvulas en Ortíz Mena generará baja presión de agua en 7 colonias este miércoles
Arrancones VIP regresan con fuerza al Autódromo Francisco Villa

Se corre la segunda fecha este domingo 22 de febrero

Entrega el Gobierno Municipal obra de infraestructura educativa en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz"

Municipios

Más Noticias

Alerta IMM sobre conductas de violencia en el noviazgo
Llama PAN a Morena a presentar denuncias ante autoridad electoral
Jet2 veta de por vida a pasajeros tras pelea que obligó a desviar vuelo