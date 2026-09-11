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Viernes 11 de septiembre de 2026

Atora congestionamiento vial a ambulancias al norte de Chihuahua

Un congestionamiento vial registrado la mañana de este jueves en la zona norte de la ciudad provocó largas filas de vehículos y afectó el paso de ambulancias que circulaban por el sector, de acuerdo con reportes de automovilistas.

Conductores señalaron que el tráfico se concentró principalmente en los carriles de la avenida Prieto Luján, luego de un choque registrado en el área, lo que redujo la circulación y generó un “taponazo” en distintos cruces.

Durante el congestionamiento, unidades de emergencia quedaron detenidas entre los vehículos, sin posibilidad de avanzar con rapidez hacia su destino, pese a que se solicitaba a los automovilistas abrir paso.

Además, se reportó que algunos conductores utilizaron camellones o ignoraron los semáforos para intentar avanzar, acciones que complicaron aún más el flujo vehicular y aumentaron el riesgo de incidentes.

Los automovilistas también señalaron que, hasta el momento de los reportes, no se observaba presencia de elementos de Vialidad en la zona del percance ni para agilizar la circulación.

La situación evidencia la necesidad de reforzar la coordinación vial en puntos de alta carga vehicular, particularmente cuando se requiere garantizar el paso oportuno de ambulancias y demás unidades de emergencia.

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