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Viernes 16 de octubre de 2026

Atropellan a marranito en el Periférico de la Juventud

Un marranito de gran tamaño murió tras ser atropellado durante la noche sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Egipto.

El animal quedó tendido sobre el carril izquierdo en sentido de norte a sur, lo que representó además un riesgo para los automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con un video difundido por conductores, varios vehículos lograron esquivarlo; sin embargo, posteriormente otro automóvil pasó por encima del animal, que para entonces ya se encontraba sin vida.

Hasta el momento se desconoce cómo llegó el marranito al Periférico o si cayó de algún vehículo que transitaba por el lugar.

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