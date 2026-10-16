Atropellan a marranito en el Periférico de la Juventud

Viernes 16 de octubre de 2026

Un marranito de gran tamaño murió tras ser atropellado durante la noche sobre el Periférico de la Juventud, a la altura de la calle Egipto.

El animal quedó tendido sobre el carril izquierdo en sentido de norte a sur, lo que representó además un riesgo para los automovilistas que circulaban por la zona.

De acuerdo con un video difundido por conductores, varios vehículos lograron esquivarlo; sin embargo, posteriormente otro automóvil pasó por encima del animal, que para entonces ya se encontraba sin vida.

Hasta el momento se desconoce cómo llegó el marranito al Periférico o si cayó de algún vehículo que transitaba por el lugar.