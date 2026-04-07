Audiencia constitucional por caso del relleno sanitario podría finalmente realizarse el 9 de abril: Secretaría del Ayuntamiento

Martes 7 de abril de 2026

El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, informó que existe una alta probabilidad de que la audiencia constitucional relacionada con el caso del relleno sanitario finalmente se lleve a cabo el próximo 9 de abril, luego de múltiples aplazamientos.

Fuentes recordó que, durante meses, la audiencia ha sido pospuesta de manera reiterada, prácticamente mes con mes, lo que ha frenado el avance del proceso jurídico en curso.

Sin embargo, destacó que en esta ocasión el diferimiento fue menor —aproximadamente 17 o 18 días—, lo que incrementa la posibilidad de que el acto procesal finalmente se desahogue en la fecha programada.

El secretario explicó que, una vez celebrada la audiencia constitucional, el tribunal contará con un plazo de hasta 90 días hábiles para emitir una resolución definitiva sobre el caso.