Audiencia de César Jáuregui avanza entre cuestionamientos a la Fiscalía y exclusión de prueba

Domingo 18 de octubre de 2026

La situación jurídica del exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, continúa sin definirse mientras este domingo avanza la audiencia inicial relacionada con el denominado caso del operativo de El Pinal, en el que participaron ciudadanos estadounidenses presuntamente vinculados con la CIA.

La audiencia se reanudó alrededor de las 10:30 horas ante el juez de control Luis Alberto Simental Ortega, después de que la noche del sábado la defensa consiguiera un receso para revisar la extensa carpeta de investigación entregada por el Ministerio Público.

Jáuregui enfrenta en el ámbito estatal imputaciones por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, dentro de la causa penal 3055/2026. Paralelamente, la Fiscalía General de la República mantiene una investigación federal por hechos que considera posiblemente constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional.

Uno de los primeros puntos de confrontación ocurrió cuando el Ministerio Público solicitó que la audiencia se desarrollara de manera privada bajo el argumento de que serían abordados asuntos relacionados con seguridad nacional. El juez rechazó la petición al considerar que no se acreditaron elementos suficientes para restringir el principio de publicidad, por lo que el procedimiento continuó abierto.

Juez excluye declaración de Zuany

Uno de los principales avances favorables para la defensa ocurrió cuando el juez determinó excluir la declaración de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, quien también aparece como imputado y cuenta con una orden de aprehensión relacionada con el caso.

La defensa argumentó que utilizar como prueba una declaración rendida originalmente por Zuany en calidad de testigo podría vulnerar sus derechos de defensa y no autoincriminación. El juez aceptó el planteamiento y ordenó al Ministerio Público continuar su exposición sin incorporar ese testimonio.

La resolución no significa que las acusaciones contra Jáuregui hayan sido desestimadas, pero sí elimina, al menos en esta etapa procesal, uno de los elementos que la Fiscalía pretendía utilizar para sustentar su imputación.

Defensa cuestiona competencia de la FGE

El equipo jurídico de Jáuregui también planteó que la Fiscalía General del Estado carecería de competencia para investigar y acusar a quien anteriormente encabezó la propia institución, sosteniendo que el asunto debería ser conocido por la Fiscalía Anticorrupción. Este argumento forma parte de los alegatos que continúan siendo analizados durante la audiencia.

Jáuregui decidió además reservarse su derecho a declarar, mientras su defensa ha cuestionado la claridad de las acusaciones formuladas en su contra. La cobertura local reporta que el expediente incluye declaraciones de más de una veintena de personas.

Sigue pendiente la decisión clave

Hasta el último reporte disponible, no existe todavía una resolución definitiva sobre la vinculación a proceso ni sobre las medidas cautelares que enfrentará César Jáuregui.

La defensa busca que el exfiscal pueda continuar el procedimiento en libertad, argumentando que cuenta con arraigo en Chihuahua y que anteriormente atendió voluntariamente requerimientos de las autoridades. La Fiscalía, por su parte, continúa presentando los elementos con los que pretende sustentar las imputaciones.

El resultado de esta audiencia será determinante, ya que el juez deberá resolver si existen elementos suficientes para que Jáuregui quede formalmente sujeto a proceso por los delitos del fuero estatal.

De manera paralela permanece abierto el frente federal: la FGR sostiene una acusación por posible traición a la patria, relacionada con la presunta intervención sin autorización de agentes extranjeros en el operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos.

Por tratarse de un procedimiento penal en curso, las imputaciones formuladas contra César Jáuregui no constituyen una sentencia y mantiene la presunción de inocencia.