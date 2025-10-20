Auditoría Superior del Estado y Secretaría de Hacienda firman convenio para optimizar revisión del Padrón de Proveedores

Lunes 20 de octubre de 2025

Con el objetivo de mejorar el acceso y la revisión de los procesos del Padrón de Proveedores, la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de Hacienda estatal firmaron un convenio de colaboración que permitirá eficientizar cada una de sus acciones relacionadas.

El Auditor Superior, Héctor Acosta Félix, destacó la relevancia de este acuerdo, señalando que a nivel nacional los procesos de adquisiciones, servicios y obra pública representan un porcentaje significativo del presupuesto estatal, que en ocasiones ha llegado hasta el 13%.

Por su parte, el Secretario de Hacienda, Jesús Granillo, afirmó que el convenio reafirma el compromiso del Gobierno del Estado con la transparencia y la rendición de cuentas. Añadió que el Padrón de Proveedores tiene como objetivo optimizar los procesos y minimizar errores mediante el uso de herramientas digitales.

Con esta alianza, ambas dependencias buscan fortalecer el control y la vigilancia en la administración pública, garantizando así una mayor eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.