Aumenta a 128 el número de muertos por gran incendio en Tai Po, Hong Kong; más de 200 desaparecidos

Las autoridades de Hong Kong informaron que la cifra de fallecidos por el devastador incendio ocurrido en edificios departamentales del distrito de Tai Po aumentó a 128 personas, mientras que más de 200 continúan desaparecidas.

El incendio, reportado el 26 de noviembre, alcanzó una alarma de nivel 5, una de las más altas, debido a que las estructuras afectadas contaban con andamios de bambú, lo que facilitó la rápida propagación del fuego.

Hasta la tarde del 27 de noviembre, el saldo preliminar era de 83 personas fallecidas, pero este 28 de noviembre las autoridades confirmaron el incremento de víctimas.
Además, más de 900 personas fueron trasladadas a refugios temporales y al menos 29 permanecen hospitalizadas. Las autoridades anticipan que el número de víctimas podría aumentar conforme avancen los trabajos de búsqueda.

Avances en la investigación: 11 detenidos

En el marco de las investigaciones, el organismo anticorrupción de Hong Kong confirmó la detención de ocho personas, entre ellas:

Dos directores de una consultora encargada de asesorar sobre obras de mantenimiento,

Dos directores de proyecto responsables de supervisar las obras,

Tres subcontratistas de andamios,

Un intermediario.

Adicionalmente, a principios de esta semana fueron arrestados tres trabajadores de una empresa de construcción, señalados por presunta negligencia grave, informaron las autoridades locales.

El gobierno de Hong Kong continúa las labores de búsqueda, rescate y evaluación estructural en la zona afectada, mientras residentes y familiares esperan información sobre las personas desaparecidas.

