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Chihuahua, Chihuahua

Jueves 23 de abril de 2026

Aumenta canasta básica en Chihuahua y supera media nacional

El costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en Chihuahua alcanzó en abril los 2 mil 191.50 pesos, lo que representa un incremento de 39.50 pesos respecto a marzo y un nivel 4.04 por ciento superior a la media nacional, ubicada en 2 mil 106.45 pesos.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, a nivel país el precio promedio aumentó 21.13 pesos en el mismo periodo, equivalente a una variación mensual de 1.01 por ciento.

Durante el primer cuatrimestre del año, el comportamiento en el estado ha sido variable: en enero la canasta se ubicó en 2 mil 201 pesos, subió a 2 mil 282 en febrero, bajó a 2 mil 152 en marzo y volvió a repuntar en abril.

Entre los productos con mayores alzas destacan el chile poblano, con un incremento de 28.24 por ciento; el jitomate, con 14.48 por ciento; el chile jalapeño, con 12.72 por ciento; la papa, con 10.76 por ciento, y la zanahoria, con 7.63 por ciento.

A nivel nacional, los estados con mayores incrementos fueron Hidalgo, Yucatán, Querétaro, Colima y el Estado de México, mientras que este último encabeza la lista con la canasta más cara del país.

El presidente de ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, advirtió que la inflación alimentaria continúa presionando la economía de los hogares mexicanos, impulsada por factores como el aumento en energéticos, costos logísticos, inseguridad y condiciones internacionales adversas como sequías y conflictos.

Ante este panorama, señaló que programas como el PACIC no han logrado contener de manera efectiva el encarecimiento de los alimentos, lo que sigue impactando directamente a millones de familias en el país.

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