Aumenta flujo ilegal de armas a México en medio de presión de EU contra el narcotráfico

Martes 17 de marzo de 2026

El tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México ha registrado un incremento significativo en los últimos meses, fortaleciendo la capacidad operativa de grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, en un contexto de mayor presión bilateral contra el narcotráfico.

Testimonios de integrantes de estas redes revelan que el flujo de armamento —que incluye rifles de asalto tipo AR-15, fusiles Kalashnikov y municiones— se ha intensificado, impulsado por la creciente violencia interna entre facciones del crimen organizado y el endurecimiento de operativos de seguridad.

De acuerdo con estimaciones oficiales, cada año ingresan de contrabando hasta 500 mil armas a territorio mexicano, aunque especialistas advierten que la cifra podría alcanzar el millón. Cerca del 80 por ciento de las armas aseguradas en México provienen del mercado estadounidense, donde la venta en algunos estados presenta menores restricciones.

Las investigaciones señalan que las redes de tráfico operan mediante estructuras altamente organizadas. En Estados Unidos, compradores legales adquieren armas en tiendas, ferias o plataformas digitales, mientras que en México células especializadas se encargan de recibir, modificar y distribuir el armamento.

El traslado se realiza mediante diversas modalidades: compartimentos ocultos en vehículos, embarcaciones, aeronaves privadas e incluso ocultas en el cuerpo de los traficantes. En algunos casos, las piezas son desmontadas para facilitar su cruce por la frontera.

Autoridades mexicanas han intensificado operativos contra los cárteles, mientras que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos refuerce el control del tráfico de armas hacia el sur.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha señalado que el acceso a armamento de alto poder —incluyendo ametralladoras y lanzagranadas— ha elevado el nivel de violencia en el país.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump ha endurecido su discurso contra los cárteles y ha planteado nuevas medidas de presión hacia México, lo que ha derivado en operativos y decomisos, aunque con efectos limitados en el flujo de armas.

Analistas advierten que, mientras no se controle el suministro de armamento, las estrategias contra el narcotráfico seguirán enfrentando importantes obstáculos, ya que las organizaciones criminales consideran las armas como un recurso estratégico clave para mantener su poder territorial y operativo.