Aumenta hasta 70% el uso de tarjetas de crédito durante El Buen Fin

Jueves 13 de noviembre de 2025

Durante el programa comercial El Buen Fin, el uso de tarjetas de crédito incrementa entre 60 y 70 por ciento, informó Gonzalo Aguilera García, presidente del Centro Bancario de Chihuahua, quien llamó a la población a utilizar los plásticos de manera responsable.

Aguilera García explicó que las tarjetas de crédito son un medio de financiamiento conveniente, ya que permiten un plazo de entre 20 y 25 días para cubrir las compras, pero advirtió que no deben considerarse como un ingreso adicional, pues esto puede generar sobreendeudamiento.

El representante del sector bancario también pidió a los usuarios reforzar las medidas de seguridad y evitar compartir información confidencial, como números de cuenta o NIP, ante llamadas o mensajes sospechosos. “La medida más segura es comunicarse directamente con el banco para confirmar la autenticidad de cualquier solicitud”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de Canacintra Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, destacó que El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, busca impulsar la economía formal, al incentivar el uso de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos mediante promociones y beneficios bancarios.

Asimismo, recordó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará el tradicional “Sorteo El Buen Fin”, con una bolsa total de 500 millones de pesos, que se distribuirá entre compradores y comercios que realicen transacciones electrónicas durante el evento.

Con estas acciones, autoridades y organismos empresariales buscan fomentar el consumo responsable y la seguridad financiera en el llamado “fin de semana más barato del año”.