El Estado

20.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 13 de noviembre de 2025

Aumenta hasta 70% el uso de tarjetas de crédito durante El Buen Fin

Durante el programa comercial El Buen Fin, el uso de tarjetas de crédito incrementa entre 60 y 70 por ciento, informó Gonzalo Aguilera García, presidente del Centro Bancario de Chihuahua, quien llamó a la población a utilizar los plásticos de manera responsable.

Aguilera García explicó que las tarjetas de crédito son un medio de financiamiento conveniente, ya que permiten un plazo de entre 20 y 25 días para cubrir las compras, pero advirtió que no deben considerarse como un ingreso adicional, pues esto puede generar sobreendeudamiento.

El representante del sector bancario también pidió a los usuarios reforzar las medidas de seguridad y evitar compartir información confidencial, como números de cuenta o NIP, ante llamadas o mensajes sospechosos. “La medida más segura es comunicarse directamente con el banco para confirmar la autenticidad de cualquier solicitud”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de Canacintra Chihuahua, Armando Gutiérrez Cuevas, destacó que El Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, busca impulsar la economía formal, al incentivar el uso de tarjetas de crédito y medios de pago electrónicos mediante promociones y beneficios bancarios.

Asimismo, recordó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará el tradicional “Sorteo El Buen Fin”, con una bolsa total de 500 millones de pesos, que se distribuirá entre compradores y comercios que realicen transacciones electrónicas durante el evento.

Con estas acciones, autoridades y organismos empresariales buscan fomentar el consumo responsable y la seguridad financiera en el llamado “fin de semana más barato del año”.

PRI y productores chihuahuenses piden a Claudia Sheinbaum revisar la nueva Ley de Agua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Encabeza SSPE revisión en Cereso No.1 de Aquiles Serdán

Aumenta hasta 70% el uso de tarjetas de crédito durante El Buen Fin

COPARMEX Chihuahua llama a fortalecer las instituciones y preservar la democracia en el marco del debate sobre la Reforma Electoral

Vinculan a proceso a Alejandro Vera por delincuencia organizada; retiro cargo de lavado de dinero
Muere el “penny”: Estados Unidos despide a la icónica moneda de un centavo tras 232 años en circulación
Suspenderán servicio de agua este viernes en colonias cercanas a Tecnológico y Zaragoza
Ricardo Salinas Pliego arremete contra la Suprema Corte y anuncia que acudirá a instancias internacionales tras fallo millonario
Diputado Octavio Borunda enfatiza urgencia de una economía circular en diálogos nacionales
Continúa apoyo a familias afectadas por riesgos en Fraccionamiento Monte Xenit
La Secretaría de Economía reconoce a casas tequileras con el distintivo “Hecho en México”
Jalisco se prepara para exportar pimiento morrón a Japón

Municipios

Más Noticias

Grupo Salinas enfrenta a la Suprema Corte por créditos fiscales millonarios
SAT impulsa la Cédula de Datos Fiscales para simplificar trámites
Argentina busca convertirse en potencia cuprífera bajo el gobierno de Javier Milei