Aumenta la demanda de refugios antibombas tras guerra en Oriente Medio

Jueves 12 de marzo de 2026

El conflicto en Oriente Medio ha provocado un incremento en la demanda de refugios antibombas en distintas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y en países del Golfo, de acuerdo con fabricantes de este tipo de estructuras.

Ron Hubbard, fundador de Atlas Survival Shelters, señaló que desde el inicio de la guerra con Irán su empresa ha recibido numerosas solicitudes de clientes de países como Baréin, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. El empresario explicó que incluso abrió oficinas en Dubái apenas dos días antes de que iniciaran las hostilidades, lo que permitió atender la creciente demanda.

Desde su sede en Sulphur Springs, Texas, Hubbard afirmó que el interés por los búnkeres se encuentra en uno de los niveles más altos que ha visto. Muchos clientes buscan refugios capaces de resistir ataques durante varios años, mientras que otros adquieren estructuras para proteger a sus familias ante posibles crisis o desastres.

La demanda también ha crecido dentro de Estados Unidos. En la fábrica de la compañía se encuentran listos para envío decenas de refugios similares a contenedores de acero, mientras que otros pedidos continúan en proceso de producción.

Algunos compradores de alto perfil han hecho públicas sus adquisiciones. Hubbard ha trabajado en proyectos para figuras como el influencer Andrew Tate, el creador de contenido MrBeast y la empresaria Kim Kardashian. Según el empresario, también se elaboró un diseño para el magnate tecnológico Mark Zuckerberg.

El empresario aseguró que, si la tendencia continúa, las ventas globales de su compañía podrían superar en los próximos meses lo registrado durante los últimos tres años, impulsadas por el temor a conflictos prolongados y por el interés de particulares en contar con sistemas de protección ante posibles emergencias.