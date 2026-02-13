Aumenta más de 5% el costo de la canasta básica en zonas urbanas al inicio de 2026

Viernes 13 de febrero de 2026

El precio de la canasta básica inició 2026 con un incremento superior al 5 por ciento en zonas urbanas, de acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo dio a conocer las Líneas de Pobreza (LP) correspondientes a enero de 2026, diferenciadas entre el ámbito rural y urbano. Estos indicadores permiten determinar si los ingresos de la población son suficientes para adquirir los bienes y servicios que integran las canastas alimentaria y no alimentaria.

Según el reporte, la línea de pobreza extrema —basada únicamente en el valor de la canasta alimentaria— se ubicó en mil 863.17 pesos mensuales por persona en el ámbito rural y en 2 mil 486.40 pesos en el urbano.

En cuanto a la línea de pobreza por ingresos (no extrema), el monto fue de 3 mil 465.76 pesos en zonas rurales y de 4 mil 843.11 pesos en áreas urbanas.

El Inegi detalló que la línea de pobreza extrema en las ciudades presentó un aumento mensual de 0.8 por ciento y un incremento anual de 5.1 por ciento. En el ámbito rural, las variaciones fueron de 0.5 por ciento mensual y 3.8 por ciento anual.

Entre los productos que más incidieron en el alza anual del valor monetario de la canasta alimentaria destacan los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, el bistec de res y la leche pasteurizada de vaca. El rubro de alimentos fuera del hogar tuvo mayor impacto en zonas urbanas, mientras que el bistec de res registró mayor incidencia en el ámbito rural.

En términos anuales, los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar aumentaron 7.3 por ciento, el bistec de res 17 por ciento y la leche pasteurizada 10.1 por ciento, presionando al alza el costo de la canasta básica en el país.