Aumenta probabilidad de lluvias en Chihuahua; temperaturas podrían bajar hasta los 7°C

Miércoles 14 de octubre de 2026

Las probabilidades de lluvia aumentarán durante las próximas 72 horas en la ciudad de Chihuahua, principalmente jueves y viernes, mientras que el ingreso del Frente Frío número 2 provocará un descenso importante en las temperaturas.

Iván Rivera, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que, con base en la actualización del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían presentarse desde este miércoles 14 de octubre y fortalecerse durante los siguientes dos días.

Además de las lluvias, se prevé un descenso en la temperatura, con mínimas que podrían alcanzar los 7°C, por lo que la autoridad municipal exhortó a la población a tomar precauciones, especialmente durante las primeras horas del día y por la noche.

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles, vados o arroyos cuando exista corriente de agua, tanto a pie como en vehículo, así como mantenerse alejado de cauces durante las precipitaciones.

A los automovilistas se les pidió reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos, mientras que en viviendas y negocios se recomienda revisar techos, azoteas y drenajes para disminuir riesgos de filtraciones o encharcamientos.

La dependencia también pidió extremar cuidados con niñas, niños y adultos mayores, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a la información emitida por las autoridades.

En caso de una situación de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.